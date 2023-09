(Di lunedì 11 settembre 2023) Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Lucianoha spiegato come intende gestire il rapporto con ...

Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Lucianoha spiegato come intende gestire il rapporto con il gruppo azzurro, rievocando alcuni momenti legati alle esperienze sulle panchine di Roma, Inter e Napoli.E già che c'è, lancia pure unaall'ex figliol prodigo Romelu Lukaku .naturale successore di Mancini, ma c'è il nodo contratto con il Napoli . La penale per liberare. ...Lo stesso ha infatti anche lanciato una piccolain riferimento al probabile pagamento della clausola rescissoria da parte della Figc per Luciano, che sta per diventare il nuovo ...

Spalletti e la frecciatina a Totti, Icardi e Insigne: "Quando facevo casino con un calciatore..." Corriere dello Sport

Alla vigilia della delicata sfida contro l'Ucraina, in programma martedì 12 settembre allo stadio Meazza di San Siro, il ct azzurro Luciano Spalletti ha spiegato come intende gestire il rapporto con ...È la sera di Italia-Ucraina, sembrerà di giocare una finale. Alla seconda partita ufficiale sulla panchina dell’Italia, infatti, il CT Spalletti è già con le spalle al muro. Considerata la classifica ...