Spalletti difende Donnarumma | “A lui non viene perdonato di essere un prodigio”

(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo le critiche ricevute per il gol subito contro la Macedonia del Nord, Lucianoha difeso Gigio. L’esordio di Lucianonon è andato come tutti speravano. Gli azzurri, infatti, sabato scorso contro la Macedonia del Nord non sono andati oltre il risultato di 1-1. L’Italia ha avuto più di un’occasione per segnare, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Lucianonella conferenza della vigilia ha sciolto le riserve: Donnarumma titolare. Nessun dubbio, nessuna staffetta. Gigiola porta della Nazionale nella sfida più delicata. Milano, ...Enrico Varriale spezza una lancia in favore di Luciano. Il popolare giornalista su Twitter non si accoda alla gogna mediatica sull'ex allenatore del Napoli per lo scialbo pareggio della nazionale azzurra in Macedonia del Nord, pone anzi in ...... a Radio anch'io sport su Rai Radio 1,il portiere azzurro dopo le critiche ricevute per il ...è un grandissimo allenatore ma forse non ha quell'esperienza che serve per la Nazionale". ...

Italia, Spalletti difende Donnarumma: «Sarà titolare. Non gli viene perdonato di essere un prodigio» ilmessaggero.it

Vietato fallire. L’Italia non può sbagliare a San Siro contro l’Ucraina, dopo il pari di Skopje. Al Meazza (47mila tagliandi già venduti) è già una gara ...Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Ucraina: "Voglio ringraziare il Milan perché ci ha messo ...