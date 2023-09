Spagna | Rubiales si è dimesso | l’annuncio

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 11 settembre 2023) Luisha scelto di dimettersi dalla presidenza della federazione spagnolo dopo l’ultimo caso in cui è stato coinvolto Luisha scelto di dimettersi dalla presidenza della federazione spagnola dopo l’ultimo caso in cui è stato coinvolto. Il suo annuncio: «Oggi alle 21 e 30 ho trasmesso al presidente ad interim Pedro Rocha le mie dimissioni dalla carica di presidente della RFEF. L’ho anche informato che ho fatto lo stesso con la mia posizione alla UEFA, quindi che posso essere sostituito alla vicepresidenza. Dopo la rapida sospensione operata dalla FIFA, oltre al resto delle procedure aperte contro di me, è evidente che non potrò tornare al mio posto. Insistere nell’aspettare e aggrapparmi non porterà alcun contributo positivo né alla Federazione né al calcio spagnolo. Tra l’altro perché ci sono poteri di fatto che impediranno il mio ...