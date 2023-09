È la sua posizione nelMediterraneo a renderla uno dei principali Stati di approdo europei, insieme ae Grecia. Ecco i dati rilasciati dal Ministero dell'Interno italiano sugli sbarchi ...Matteo Maria Zuppi e il patriarca assiroAwa Royel dall'Iraq, il ministro degli Esteri italiano ... in particolare in Italia, Germania,e Francia. Irina SmirnovaIl sisma è stato avvertito anche nei Paesi vicini, comee Portogallo, ma Chiarabba esclude ... fino a tutta la placca africana c'è una faglia, quella delMorto, molto importante che ha ...

Spagna, Mar Galceràn è la prima deputata con sindrome di Down Vanity Fair Italia

Vite da braccianti a Borgo Mezzanone, in Puglia, e Campohermoso, in Andalusia, dove per pochi i euro i migranti lavorano in serre che arrivano a 55 gradi ...La giornalista e commentatrice sportiva, originaria della città di Elche, svela i suoi luoghi del cuore e il meglio da visitare del suo Paese ...