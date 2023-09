Spagna | colpo di spugna e caos | estrema destra in rivolta contro gli indipendentisti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Manifestazione dell'spagnola, con sfumature fasciste, alle porte del municipio di Barcellona. I manifestanti sono scesi in piazzal'intenzione del governo spagnolo di negoziare un'amnistia per le persone accusate per il referendum catalano e per le successive proteste del 2017. Durante il corteo si sono verificati incidenti tra gli stessi manifestanti a causa di uno striscione che criticava il re spagnolo, Felipe VI, per non aver assunto una posizione più dura nei confronti della Catalogna. I manifestanti non hanno inoltre osservato il minuto di silenzio per le vittime del terremoto in Marocco.