Sossio Aruta e Ursula nozze saltate | lui svela motivi e attacca volti di UeD

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il matrimonio traBennardo non s’ha da fare. A raccontare tutto è stato l’ex calciatore, il quale si è lasciato molto andare nel corso di un’intervista. Il protagonista, poi, ne ha approfittato anche per dire la sua su alcunidi Uomini e Donne, ed è stato anche piuttosto perentorio. Vediamo cosa ha detto.perché lui eBennardo non si sposerannoBennardo si sono conosciuti a Uomini e Donne un po’ di anni fa. Dopo tantissimi alti e bassi, e una movimentata partecipazione a Temptation Island, decisero di consolidare il loro amore mettendo alla luce una bambina, la piccola Bianca. Attualmente stanno ancora insieme, tuttavia, non ...