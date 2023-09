“Sono stato per tutto il tempo alla ricerca di una bara” | sposa chiede agli invitati di vestirsi di nero e il video è virale su TikTok

(Di lunedì 11 settembre 2023) Si chiama Jordan Bussey e undel suo matrimonio caricato suha raggiunto nove milioni di visualizzazioni su(e fatto il giro di siti e tabloid). Il motivo? Il dress code che laha chiesto: “Presentatevi tutti vestiti di”. Siamo a Nashville e laer ha mostrato ai suoi 137.000 follower alcune immagini del suo “giorno speciale” intolando il“quando chiedi ai tuoi ospiti didial tuo matrimonio e loro lo fanno nel modo migliore“. Lei, naturalmente in bianco, spiccava nella visione d’insieme. Visione che era, va detto, un poco diversa da come ci si aspetta unolizio. Tanto che gli utenti del social si ...

Ricorda che il matrimonio con l'imputato ("a cuistata 'venduta' per 5.000 euro", puntualizza) non èaltro che il frutto di una decisione dei suoi zii, a cui lei si era opposta sin da ...allora che il CEO Mason Jr. ha detto che l'Academy avrebbe permesso la partecipazione alla musica prodotta con l'IA i cui contenutiprodotti da "creatori umani", aggiungendo che avrebbe ...... per saperne di più I podcast con i dati e le analisi Cosa sta accadendo alle Borse, qual è...i video Le notizie per approfondire Gli approfondimenti delle notizie di Finanza e Risparmiol'...

"Sono stato per tutto il tempo alla ricerca di una bara": sposa chiede agli invitati di vestirsi di nero e il video è virale su ... Il Fatto Quotidiano

Gli spari in strada a Caivano secondo don Maurizio Pratriciello, il parroco anti-criminalità del quartiere, sono un segnale. "I topi - spiega il prete - si sentono stanati, dopo aver ballato per anni ...Oltre allo scalo partenopeo, nella top 5 degli aeroporti nella categoria 10-25 milioni di passeggeri, sono presenti gli aeroporti di Bruxelles, Praga, ...