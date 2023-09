Sono in guerra con mia madre

Leggi su dilei

(Di lunedì 11 settembre 2023) Avere unascostante, critica, scettica fa male. Ce la mettiamo tutta per essere delle brave figlie e delle giovani donne in gamba, ma a lei sembra non bastare. Ha sempre da ridire, da rintuzzare, da controbattere. Dopo un’adolescenza magari conflittuale, non ci si aspetta di dover continuare a lottare con la mamma. Eppure può succedere. Cosa si può fare? Anche lei è una persona Unaè l’amore fatto persona, con il cuore dedito ai suoi ragazzi e ai loro bisogni. Ma è, appunto, una persona. E può avere anche caratteristiche “negative” proprio perché è umana. Ha quindi il diritto ad avere dei difetti, delle debolezze, delle mancanze. Partiamo da questo presupposto per cercare di considerare il rapporto con lei in modo più vasto e profondo: non solo da figlia a, ma da essere umano a essere umano. Non possiamo cambiarle il ...