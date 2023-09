Sonia Bruganelli | “Se Paolo avesse un’altra donna e altri figli mi arrabbierei tantissimo”

L'ultima volta cheè stata ospite di Verissimo al suo fianco c'era il marito Paolo Bonolis. Era il 23 aprile e la coppia aveva scelto lo studio di Silvia Toffanin per smentire le voci di divorzio che ......gossip leoneferragni marcoferragni marinadiguardo matrimonio matteonapoletano nozze riccardonicoletti sifb valentinaferragni vittoriaferragni wedding Articolo precedenteparla della ...Tanti gli ospiti che si sono raccontati ieri tra cui Raimondo Todaro, che ha fatto un racconto shock , Massimo Ranieri,, Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Alex Schwazer. Per ...

Sonia Bruganelli: Se Paolo Bonolis trovasse un'altra mi arrabbierei, spero non faccia altri figli Fanpage.it

Grande Fratello 2023 cambia tutto. Torna stasera in tv, lunedì 11 settembre, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e dopo la rivoluzione voluta da Pier Silvio Berlusconi ...Tutto è pronto, le luci della casa più spiata d'Italia stanno per riaccendersi: stasera in tv torna il Grande fratello, ma sarà tutto (o quasi) nuovo. Delle ...