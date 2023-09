Sonia Bruganelli gelosa di Paolo Bonolis «Gli hanno fatto incontrare delle donne»

Paolo Bonolis esi separano dopo 26 anni di matrimonio e tre figli - guarda ESSERE LIBERI - Lascia capire che sì, entrambi si sono rivolti agli avvocati, ma non vuole entrare nel ...una domanda di Silvia Toffanin non è molto ...Separati ormai da diversi mesi,e Paolo Bonolis continuano a frequentarsi. A spiegare il loro fortissimo legame è l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ospite a Verissimo . Qui, incalzata da Silvia Toffanin , la ...

Sonia Bruganelli: Se Paolo Bonolis trovasse un'altra mi arrabbierei, spero non faccia altri figli Fanpage.it

Tutto è pronto, le luci della casa più spiata d'Italia stanno per riaccendersi: stasera in tv torna il Grande fratello, ma sarà tutto (o quasi) nuovo. Delle ...Alfonso Signorini parte stasera in tv con una nuova edizione del Grande Fratello. La casa più spiata d'Italia sta per riaccendere le luci e i 21 concorrenti sono pronti a ...