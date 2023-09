Sondaggi politici | la destra cala e la fiducia nel governo Meloni anche | ecco i dati

, Fratelli d'Italia continua a perdere terreno - così come la fiducia negli elettori del governo Meloni - ma tra i principali partiti solo il M5s guadagna qualche decimo percentuale. ...'In un mondo in cui moltivivono di tweet e tatticismi, io ci metto la faccia. E il cuore. ... 'Contano i voti del 9 giugno, non i: noi continuiamo a essere disponibili per una lista ......id'opinione e le numerose vittorie elettorali mostrano che Putin è di gran lunga il politico più popolare in Russia e che le elezioni sono libere ed eque. In Russia tutti i partiti...

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia e Lega in calo dopo l'estate: M5s e Pd guadagnano terreno Fanpage.it

Lo stato di salute delle formazioni poliche in vista delle Federali, al di là dei sondaggi, tratteggiati dai reportage del Radiogiornale e dalle analisi di una politologa ...Il leader di Iv commenta il passaggio ad Azione della ex ministra. «Calenda mi attacca ma io non ho nulla contro di lui» ...