Sommer | «Sogno di vincere l’Europeo con la Svizzera | sull’Inter…»

Yann, nuovo portiere dell'Inter, ha parlato del suo primo periodo in nerazzurro dopo il trasferimento Yann, nuovo portiere dell'Inter, ha parlato a RSI. PAROLE – «Al Bayern ho fatto una buona esperienza. Il mio primo pensiero è la Nazionale, dobbiamo qualificarci a Euro2024, sarebbe bello vincerli. L'Inter ha molte qualità e grande carattere e lo ha già dimostrato in più occasioni. L'atmosfera di San Siro è incredibile. I tifosi sono fantastici».

