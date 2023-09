Sollevamento pesi | Reyes celebra l’oro ai Mondiali | “La pesistica è uno stile di vita” E anche il presidente Urso lo applaude

(Di lunedì 11 settembre 2023) OscarMartinez ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati2023 dinella categoria di peso non olimpica -81 kg. Un trionfo per un atleta che solo cinque mesi fa si prendeva la medaglia più preziosa a livello europeo e che si è confermato oggi sul palcoscenico più importante. Queste le parole del nuovo Campione del Mondo, raccolte dalla FIPE: “Direi che sono veramente molto emozionato perché riuscire a conquistare il titolo mondiale è davvero una forte gioia. Nonostante non stessi benissimo nell’ultima prova di slancio ho dato tutto quello che avevo per andare a conquistare il titolo! Lastica è unodicome dico sempre ed oggi abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti noisti”. A ...

La Nazionale italiana diconquista la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Riyad. In Arabia Saudita Oscar Reyes è riuscito a compiere l'impresa conquistando il titolo nella categoria da 81 kg. L'azzurro ha ...L'italo cubano Oscar Reyes Martinez ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh in Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a 81kg, con un totale di 365kg e uno strappo da incorniciare d'argento. 'Mi sento ...In pratica, è come quando si va in palestra a faree si creano delle microrotture nel muscolo, che viene così costretto a ripararsi e riformarsi in un tessuto più sano, favorendo il ...

Sollevamento pesi, Oscar Reyes porta l’Italia sul tetto del mondo dei -81 kg! OA Sport

Riyad, 11 set. - (Adnkronos) - La Nazionale italiana di sollevamento pesi conquista la prima medaglia d’oro ai Mondiali di Riyad. In Arabia Saudita Oscar Reyes è riuscito a compiere l’impresa conquist ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:35 Il nostro Live termina dunque qui! Rimanete collegati per tutti gli altri aggiornamenti sul Mondiale di sollevamento pesi! Buon proseguimento di serata!