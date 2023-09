Sollevamento pesi | Oscar Reyes campione del mondo nei -81kg a Riyadh

(Di lunedì 11 settembre 2023) L’italo cubanoMartinez ha conquistato la medaglia d’oro ai Campionati Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento sulla pedana diin Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a, con un totale di 365kg e uno strappo da incorniciare d’argento. “Mi sento bene direi. Sono emozionato, è il mio secondo mondiale e mi fa piacere aver vinto per l’Italia. Non stavo bene allo slancio, ma ho cercato di dare tutto”, le parole a caldo del nuovodelai microfoni della Federstica. Secondo posto per Rahmat Erwin Abdullah (INA) con 354 kg, terzo gradino del podio invece per Mukhammadkodir Toshtemirov (UZB) con 352. L’Azzurro del CS Esercito impreziosisce ulteriormente un 2023 da ...

Mirko Zanni non salirà sulla pedana Mondiale di Riyad. L'azzurro avrebbe dovuto gareggiare nei 73kg. Zanni si portava dietro da tempo un problema al ginocchio e aveva deciso di andare comunque a Riyad ...

