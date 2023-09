Sollevamento pesi | Antonino Pizzolato non si arrende | “Non ero emozionato | ho tanta voglia di Olimpiadi” E Corbu rassicura sul fisico

(Di lunedì 11 settembre 2023)Pizzolatto non ha vissuto la sua miglior giornata ai Campionati del Mondo 2023 di, decidendo di di ritirarsi e di non prendere parte all’esercizio di slancio dopo aver commesso tre errori consecutivi nello strappo a quota 168 kg. Appuntamento con la qualificazione olimpica rimandata per il siciliano, al rientro da un grave infortunio alla schiena che l’ha fermato per oltre un anno. Pizzolatto ha parlato delle sue sensazioni dopo la gara, come riportato dalla FIPE: “Stavo bene fisicamente e non ero né, né preoccupato, né agitato, semplicemente è andata così. Un fuori gara dopo un anno di stop per infortunio ci sta. Io andrei in palestra ad allenarmi anche subito,è ladi raggiungere le prossime”. Un risultato ...

La Nazionale italiana di sollevamento pesi conquista la prima medaglia d'oro ai Mondiali di Riyad. In Arabia Saudita Oscar Reyes è riuscito a compiere l'impresa conquistando il titolo nella categoria da 81 kg. L'italo cubano Oscar Reyes Martinez ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Mondiali 2023 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Riyadh in Arabia Saudita, nella categoria non olimpica fino a 81kg, con un totale di 365kg e uno strappo da incorniciare d'argento.

