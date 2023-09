Softlab | non basta incontro al MIMIT | sindacati in presidio davanti la Regione

(Di lunedì 11 settembre 2023) Caserta. Non èto l’, mercoledì scorso al, per tranquillizzare i dipendenti dellasul proprio futuro occupazionale. I circa 200 dipendenti sono inper chiedere, si legge in una nota, “un autorevole intervento dellaCampania“. Le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda lamentano il mancato pagamento degli ultimi tre stipendi e all’orizzonte la scadenza, alla fine del prossimo mese di dicembre, della cassa integrazione. Una situazione, si rimarca nella nota, “davvero insostenibile, soprattutto perchè agli ex dipendenti Jabil era stato promesso e garantito uno scenario diverso per convincerli a ricollocarsi in. Purtroppo, e non per colpa dei lavoratori, l’azienda sta dimostrando di non essere in grado di sostenere il ...

Softlab Tech - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato un tavolo di crisi per... "Contrariamente a quanto sembra emergere dalle erronee informazioni diffuse, si ribadisce che la società Softlab Tech è direttamente interessata da questo Tavolo di Crisi", si legge in una nota.

Crisi Softlab Tech Tech, l'ultimatum del Mimit CorCom

Circa 200 dipendenti del sito casertano sono senza stipendio da tre mesi e sono allarmati per quello che potrebbe accadere dopo dicembre, quando scadrà anche la cassa integrazione ...Una situazione davvero insostenibile, soprattutto perchè agli ex dipendenti Jabil era stato promesso e garantito uno scenario diverso per convincerli a ricollocarsi in Softlab. Purtroppo, e non per ...