(Di lunedì 11 settembre 2023) Cultura, commercio, lingua. Questi sono solo alcuni dei temi toccati dal ministro degli Affari Esteri Antonionel suodi apertura della 54° edizione del Corso di preparazione al concorso per la carriera diplomatica, pronunciato nella sede della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale () nella mattina di lunedì 11 settembre. Davanti ad una platea gremita di giovani ambiziosi, il ministro degli Esteri ha fatto ricorso alle proprie esperienze dirette per lanciare spunti di riflessione e delineare le principali caratteristiche della vita diplomatica, “un percorso difficile che richiede orgoglio, determinazione, fermezza e forza necessari per rappresentare un Paese con una grande storia come il nostro”. Attraverso una molteplicità di dimensioni che esulano da quella prettamente politica, ma che ad essa sono ...

Risulta evidente la distanza tra la linea italiana, propensa a seguire il programma del 'Piano Mattei' , più vicino alle istanze di cooperazione e delpolitico - economico, e quella ...Quando Putin vede che gli strumenti dele della corruzione non bastano a tenere uno Stato ancorato alla propria orbita, non lesina interventi militari pesanti. E come Paese del cosiddetto "...La compagnia di bandiera Turkish Airlines, da sempre uno strumento di, vola in 61 Paesi africani, mentre la gia' citata agenzia per la cooperazione Tikka conta ben 22 uffici sul territorio.

Soft Power e Diplomazia. Il discorso di Tajani alla Sioi Formiche.net

L’intervento del Ministro degli Esteri alla Sioi in occasione dell’apertura del nuovo anno accademico si estende attraverso le ...a process of geopolitical change in the balance of power, and that is also happening in parallel way to the football field, with the entry into the pitch of countries that want to bring the soft power ...