Sky | Lione-Gattuso | accordo vicino per il dopo Blanc

(Di lunedì 11 settembre 2023) Gennaroè ad un passo dal diventare l’allenatore del. Secondo Sky Sport, per l’arrivo dell’ex allenatore del Napoli almancano solamente pochi dettagli. Le parti stanno provando a raggiungere l’intesa in queste ore,l’esonero ufficiale di Laurent. Ilha ottenuto solo 1 punto in 4 gare eè pronto a mettersi in gioco in un club prestigioso, che però lotta per ora per obiettivi diversi da quelli di alta classifica. Presenti in rosa comunque nomi di spessore come quelli di Lovren, Tolisso e Lacazette. L’ultima esperienza da allenatore dell’ex Milan e Napoli è stata quella alla guida del Valencia, terminata con la rescissione del contratto a gennaio. SportFace.