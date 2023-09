Sirene inglesi per Kvara | obiettivo del Liverpool se va via Salah | i dettagli

Il club inglese ha resistito allearabe per Salah, ma in vista del prossimo anno potrebbe ... stella del Napoli che lo scorso anno si mise in particolare luce proprio contro glinel ...Tra i difensori, citazione d'obbligo per gliDanny Rose (33 anni), Phil Jones (31) e per ... Learabe su di lui non hanno fatto effetto; magari il richiamo degli euro, molti per la verità,...La Premier League tenta Kylian Mbappé: l'attaccante del PSG piace al Liverpool e il prossimo anno potrà partire a parametro zero Dopo il lungo braccio di ferro con il PSG, Kylian Mbappé è rimasto in ...

Dall’Inghilterra – Sirene inglesi per Kvaratskhelia: un club pronto all’assalto CalcioNapoli1926.it

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, se l' Inter nel 2024 dovesse cedere Denzel Dumfries, terzino destro seguito da alcuni club in Premier League, potrebbe poi sostituirlo con Tajon Buchanan, ...