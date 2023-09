(Di lunedì 11 settembre 2023) Per la prima volta da quandodiè stato fondato, il suo presidente ha raggiunto la notorietà nazionale. Il momento storico della pandemia di Coronavirus ha portato alla ribalta, medici, scienziati e dirigenti del mondo sanitario. Tra loro, uno dei volti più autorevoli è stato quello di, appunto. «” dove l’Iss è stato chiamato a un incessante e totalizzante impegno che ha richiesto il contributo di tutte le sue componenti. È proprio grazie a questo impegno che la consapevolezza nel nostro Paese di quanto sia rilevante ed essenziale la presenza dell’Iss per promuovere e tutelare la salute è oggi ancor più largamente diffusa». ...

Al posto diarriva Rocco Bellantone, direttore del Governo clinico e del Centro dipartimentale di Chirurgia endocrina e dell'obesità della Fondazione Policlinico universitario ...Con queste parole il presidente dell'Istituto superiore di sanità,, ha salutato con una lettera l'istituto. Gli ultimi incontri con i direttori e lo staff si sono tenuti solo questa ...Dalla Cattolica all'Istituto superiore di sanità. Oggi è l'ultimo giorno di presidenza per, uno degli uomini forti della battaglia al Covid, tra i consiglieri più ascoltati dai governi Conte e Draghi. Al suo posto arriverà Rocco Bellantone . Professore ed endocrinologo a ...

Silvio Brusaferro lascia l'Istituto superiore di sanità: «Sono stati anni storici e straordinari» Open

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore della Sanità dal 2019 e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza epidemiologica dal Coronavirus, non coordinerà più i lavori ...Non bastano sorelle, fratelli e cognati: Giorgia Meloni continua a puntare sulla famiglia. Per il dopo Brusaferro, alla guida dell’Istituto superiore della sanità arriva infatti Rocco Bellantone. Medi ...