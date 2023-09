Silvio Berlusconi | i figli accettano l' eredità e firmano | testamento è esecutivo

(Di lunedì 11 settembre 2023) I cinquedi, Marina, Pier, Barbara, Eleonora e Luigi hanno accettato ildel padre, ultime volontà con le quali il fondatore di Forza Italia ha assegnato ai maggiori Marina e Pierla maggioranza e il conseguente controllo dell'impero, specie sul lato societario. La firma, sulla quale si è lavorato dalla morte didel 12 giugno scorso per arrivare a un'accettazione senza beneficio di inventario, è avvenuta presso la Villa San Martino di Arcore. Ora ilsugli oltre cinque miliardi di valore del patrimonio, tra società quotate, grandi investimenti immobiliari, titoli, opere d'arte e liquidità, con la conferma di una forte unità familiare.

Dopo qualche mese dall'acquisto del Giornale , quotidiano rilevato al 70% da Paolo, fratello di, Antonio Angelucci fonda la Gruppo Editoria Italia , società a capo dei quotidiani ...I figli dihanno raggiunto l'intesa sull'eredità dell'ex premier. La firma lunedì 11 settembre, nel pomeriggio ad Arcore, ha segnato la fine del breve iter per la suddivisione di un patrimonio ...Si chiude il caso eredità. I cinque figli diaccetteranno l'eredità paterna senza beneficio di inventario . La firma - a quanto si apprende - dovrebbe arrivare nel pomeriggio ad Arcore. Nei tre distinti testamenti olografi, il ...

ARCORE (ITALPRESS) – Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi rendono noto di aver accettato l’eredità del loro padre, “interpretandone le ultime volontà in totale armonia per onorarn ..."Assicurata stabilita' e continuita' gestionale" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 set - "Marina e Pier Silvio Berlusconi assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest Spa, ass ...