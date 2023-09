Si cappotta con l’auto | ferita 47enne

(Di lunedì 11 settembre 2023) Questa mattina intorno alle ore 7,00 lungo la strada prrovinciale 327 nel comune di Civitella in Valdichiana, una donna di 47 anni si èta con la propria auto. laè stata trasportata al PS dell’ospedale San Donato di Arezzo in codice 2. Sono arrivati sul posto,l’ automedica Arezzo l’ambulanza della Misericordia di Arezzo, i Vigili delfuoco di Arezzo e per i rilievi di legge Carabinieri Arezzo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

Incidente stradale ieri sera, intorno alle 19, all'incrociosemaforo tra via della Resistenza e via Campanella. A collidere una Bmw X1, condotta da un 67enne imolese, e una Dacia Sanderoal volante un 65enne anche lui di Imola. L'esatta dinamica e le cause dello schianto sono però ancora al vaglio dei carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni dei militari, quando le due auto si ...La persona coinvolta,una sospetta frattura alla spalla, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Al momento la strada è interrotta al transito veicolare ...Un incidente autonomo si è verificato nel primo pomeriggio di oggi all'ingresso di Pozzallo. Per cause ancora da accertare, l'auto,alla guida un giovane, è cappottata. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto gli agenti di polizia municipale di Pozzallo.

Brutto incidente sulla Pontina: ambulanza contro auto, che si cappotta – File sulla statale CastelliNotizie.it

In quei primi di giugno 1978 Bob Dylan era a Londra per iniziare la tappa europea dello “Street Legal Tour”, che aveva già alle spalle 30 date tra Giappone, Australia e USA. Il 7 aveva chiuso a Los An ...È illegittima la delibera assembleare che approva l’installazione del cappotto termico anche sullo spazio antistante i balconi privati, riducendone ...