Sforbiciata alle previsioni di crescita di Italia e area euro. Germania verso la recessione. Crisi climatica tra i fattori di rischio

(Di lunedì 11 settembre 2023) Peggiorano le prospettive economiche dell’. La Commissione Ue ha ridotto le stime sul Prodotto interno lordo rispetto a quelle presentate in primavera. Nell’intera zona della moneta unica il Pil è visto ora in aumento dello 0,8% nel 2023 a fronte del + 1,1% previsto solo qualche mese fa. L’rimane leggermente al di sopra della media (+ 0,9%) ma subisce la stessadello 0,3%. Per laè attesa quest’anno una blanda(- 0,4%). Nel 2024, ma come per il meteo più la scadenza è lontana più lesono approssimative, è atteso un miglioramento. Nella zonail Pil dovrebbe salire dell’1,3%, indell’1,1%, indell’1,1%. Tra gli altri Paesi dell’Ue la ...

...lavori e come influisce sugli importi I tagli nascostipensioni In buona sostanza il Parlamento, su indicazione del governo preoccupato per l'esplosione dell'inflazione, ha dato una...... collaborano con le amministrazioni per mettere su una programmazione tale da sopperirevarie ... Lo stesso presidente Occhiuto incassa questo risultato negativo di fronte ad unache ......dopo la decisione del Governo di mettere un tettotariffe. Sarà un inverno con meno voli, quindi. Tagli dolorosi, verso città molto grosse: addio alla linea Cagliari - Trieste,per i ...

Sforbiciata alle previsioni di crescita di Italia e area euro. Germania verso la recessione Il Fatto Quotidiano

L’Italia rimane leggermente al di sopra della media (+ 0,9%) ma subisce la stessa sforbiciata dello 0,3%. Per la Germania è attesa quest’anno una blanda recessione (- 0,4%). Nel 2024, ma come per il ...Quota 41, poche possibilità. Nuova stretta al Superbonus. Un terzo delle risorse per il cuneo. La Sanità chiede 4 miliardi ...