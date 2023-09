Serie B | Balata | “Il calcio italiano non può più aspettare | è giunto il tempo delle riforme”

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Ilnon può piùla stagione. Abbiamo ancora sotto gli occhi quanto è successo questa estate e le dinamiche sempre più complesse con le quali ci dobbiamo confrontare”. Nel giorno dell’assemblea di lega dellaA, il presidente della Lega diB Mauro, con una dichiarazione rilasciata all’ANSA, rilancia sul tema degli urgenti cambiamenti nel mondo del. “La situazione – aggiunge – non è più accettabile. La competitività e la credibilità delhanno bisogno di”. “La ricchezza dei singoli club passa dalla attrattività dei rispettivi campionati”, prosegue. Il ...

Alla vigilia della sfida degli azzurri con l'Ucraina per le qualificazioni europee e nel giorno dell'assemblea dellaA, il presidente della Lega diB Mauro, con una dichiarazione ...Spazio anche allaBKT, con il Premio Gentleman Pier Mario Morosini , organizzato con il sostegno della LegaB e del suo presidente Mauro. Premio vinto da Leonardo Pavoletti . ...Lo ha detto Mauro, presidente della LegaB e capo delegazione della nazionale under 21, impegnata sul campo della Lettonia in occasione delle qualificazioni agli Europei del 2025. ' ...

Balata: 'Ora basta, per il calcio è il tempo delle riforme' Agenzia ANSA

"Il Calcio italiano non può più aspettare la stagione delle riforme. Abbiamo ancora sotto gli occhi quanto è successo questa estate e le dinamiche sempre più complesse con le quali ci dobbiamo ..."Il Calcio italiano non può più aspettare la stagione delle riforme. Abbiamo ancora sotto gli occhi quanto è successo ...