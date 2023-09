Serie B | Balata chiede profondi cambiamenti nel calcio italiano

La richiesta di Mauro, President della LegaB, sulla situazione che sta attraversando il calcio italiano Mauro, President della LegaB, ha parlato all'Ansa. LE PAROLE - "Il Calcio italiano non può ...Alla vigilia della sfida degli azzurri con l'Ucraina per le qualificazioni europee e nel giorno dell'assemblea dellaA, il presidente della Lega diB Mauro, con una dichiarazione ...Nel giorno dell'assemblea di lega dellaA, il presidente della Lega diB Mauro, con una dichiarazione rilasciata all'ANSA, rilancia sul tema degli urgenti cambiamenti nel mondo del ...

Serie B, parla Balata: “Ora basta, è tempo di riforme” Mediagol.it

Il presidente della Lega di Serie B parla a 360° e non solo del suo campionato che ha vissuto un'altra calda estate ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...