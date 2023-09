Serie A e diritti tv | via alla vendita per quelli esteri dopo 2024

(Di lunedì 11 settembre 2023) (Adnkronos) –tv per laA, al via la commercializzazione diinternazionali per il post. A deciderlo è la LegaA nell’assemblea che si è svolta oggi a Milano “con la partecipazione di tutte le società. Nel corso della riunione c’è stato un aggiornamento sulle strategie e sulle trattative in corso per la cessione deiaudiovisivi internazionali e dei Pacchetti Dati e Betting streaming. Con l’incontro odierno prende avvio la fase di commercializzazione deiinternazionali postgestita dLegaA. Tutti gli accordi che saranno formalizzati nelle prossime settimane, con possibilità di durate variabili nei diversi Paesi, saranno oggetto di comunicazione da parte ...

... l'11 settembre, è arrivata la prima di quella che si preannuncia una lungadi azioni che i ... le ultime su tecnologia, gadget, ambiente, salute e. Iscriviti subito Arriva la seconda ...L'accordo darà avvio ad unadi iniziative per implementare la salute e la sicurezza nel ... non che il nostro paese regredisca in termini die sicurezza del lavoratore in virtù di una ...Anche se non era il tema chiave dell'incontro, a margine dell'Assemblea di via Rosellini il presidente Stefano Casini ha parlato deitv dellaA. "Stiamo proseguendo la trattativa ...

Serie A: oggi assemblea di Lega, tra diritti in stallo e flop di ascolti Key4biz.it

Lulu Wang ha svelato che è stata Nicole Kidman a contattarla e chiederle di occuparsi della serie The Expats. L’attrice australiana ha infatti visto il film The Farewell e l’ha contattata dicendo: Ho ...Si è tenuta oggi l'assemblea di Lega per discutere, tra gli altri temi, anche dei diritti tv. A margine dell'incontro, il presidente Lorenzo Casini ha rilasciato alcune dichiarazioni ...