Serie A | Casini | 'Diritti tv? C'è tempo fino a metà ottobre Il derby è una delle partite più attese al mondo'

(Di lunedì 11 settembre 2023) Lorenzo, presidente della LegaA, ha parlato a margine dell'odierna Assemblea a Milano: "Come da comunicato abbiamo disposto...

Serie A, Casini: "L'Arabia preoccupa, ma ci spinge a migliorare ... Agenzia ANSA

Oggi si è tenuta l'assemblea dei club di serie A che aveva i diritti tv come argomento principale. A margine dell'assemblea ha fatto il punto il presidente della Lega, Lorenzo Casini. Ecco le parole ...Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha parlato a margine dell'odierna Assemblea a Milano: "Come da comunicato abbiamo disposto l'avvio di alcune importanti trattative per i diritti internaz ...