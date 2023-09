Selen a FQMagazine | “Ho deciso di denunciare chi mi dice cose pesanti sui social Mi preoccupa la violenza sulle donne ma vietare il porno è ipocrita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 settembre 2023) Exstar? “Oggi chiamatemi soltanto influencer”. Con, suo alter ego, ci ha fatto definitivamente la pace. “Non rinnego la mia storia, ma ilnon lo rifarei”, ribadisce con la schiettezza che l’ha sempre contraddistinta. Eppure nemmeno quattro lustri lontano dai riflettori sono bastati per smarrirsi in quell’oblio mediatico in cui, proprio all’apice del successo, avevadi perdersi. A Luce Caponegro, 56 anni, è bastato rimettere un piedino nel showbiz per scoprire che il suo pubblico, ieri quello del cinema hard – 48 pellicole nel giro di otto anni – oggi quello deinetwork, in fondo non l’ha mai dimenticata. “Tutto questo affetto in fondo mi ha sorpreso. Ma nella mia carriera ho fatto tantee, anche se in un Paese come l’Italia è normale appiccicare ...