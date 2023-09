Scuola | prima campanella oggi per diversi Istituti siciliani In Calabria al via da giovedì

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 11 settembre 2023) Inizio del nuovo anno scolastico, da, per circa 7 milioni di studenti italiani con il timore di un ritorno del Covid. Al momento non esistono misure restrittive anti-Covid nelle scuole e dunque non vi sono indicazioni specifiche sui comportamenti da adottare ma in una circolare il ministero della Salute raccomanda, comunque, di osservare le stesse precauzioni valide per prevenire la trasmissione...