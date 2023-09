(Di lunedì 11 settembre 2023) Un piccolo gruppo di bambini delle elementari di via Stoccolma a, accompagnato dai genitori, vuole. Ma il cancello si chiude davanti ai loro occhi. È successo questa mattina ...

È successo questa mattina all'ingresso dell'istituto comprensivo di Genneruxi: le famiglie sanno benissimo che non si può entrare nel cantiere della, al centro delle polemiche, anche ...... che si èieri con il comizio della segretaria Schlein. Diaz è la leader della spagnola ... Eppure nel Pd partito c'è unadi pensiero che sostiene che gli equilibri europei non cambieranno. ...... che vanno all'asilo, aelementare,media esuperiore costretti ad andare ... Quanto abbiamo avuto la sp2per lavori e abbiamo percosso la strada interna di Troianelli/SS. ...

Scuola chiusa a Cagliari, famiglie provano a far entrare i bimbi Agenzia ANSA

Un piccolo gruppo di bambini delle elementari di via Stoccolma a Cagliari, accompagnato dai genitori, vuole entrare a scuola. Ma il cancello si chiude davanti ai loro occhi. (ANSA) ...Scuole aperte ed obblighi assessorili da osservare, a San Marco in Lamis Riaprono le scuole. Ad horas lo farà, assieme alla totalità delle scuole pugliesi anche l’edificio “Balilla” di San Marco in La ...