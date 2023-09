Scuola | 70% degli italiani la giudica negativamente Il 63% preferisce pubblica a privata

(Di lunedì 11 settembre 2023) Secondo la rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24, il 67%intervistati vorrebbe più ore di inglese, il 52% di altre lingue e di italiano e il 42% di matematica. Il 76% è favorevole al voto in condotta, il 66% a un 'docente tutor' e il 55% all'uniforme

... soprattutto nei primi giorni di. Ai nastri di partenza anche l'introduzione di 50.000 docenti tutor e orientatori che assisteranno gli studenti di.000 classi dell'ultimo triennio delle ...... soprattutto in questi primi giorni di" spiega Mario Rusconi dell'associazione presidi ". ... impegnati con gli studenti di circa.000 classi dell'ultimo triennio delle scuole superiori.Una platea sempre più numerosa della popolazione italiana che conta più di 10 milioni di over. ...ha bisogno di robusti investimenti nell'orientamento scolastico e nell'alternanza tra lae il ...

Scuola, il 70% degli italiani la giudica negativamente Sky Tg24

In occasione della rientro in classe Massimo Recalcati su La Stampa riflette su alcuni punti importanti che riguardano l'importanza della scuola e degli insegnanti.Oggi sarà la volta di Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta, martedì toccherà alla Lombardia. Qualche preoccupazione per la ripresa del Covid, l'indicazione dei presidi è evitare gli assembramenti ...