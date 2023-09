Scontri in Cile alla marcia per commemorare vittime di Pinochet

con la polizia e incendi dolosi si sono verificati a Santiago deldurante una marcia per commemorare le vittime della dittatura militare di Augusto Pinochet, 50 anni dopo il colpo di ...Ilsi prepara a celebrare un avvenimento importante: domani saranno 50 anni dal colpo di Stato guidato dal generale Augusto Pinochet , che l'11 settembre del 1973 diede inizio a una sanguinaria ...... fanno il punto in occasione del cinquantesimo anniversario del golpe in. di Andrea Mulas "... uomini e studenti alle manifestazioni di piazza, ai comitati popolari, ai dibattiti, agli, ...

Cile, il golpe dell’11 settembre 50 anni dopo: si temono scontri con l’estrema destra la Repubblica

Il programma di eventi odierni in memoria della fine drammatica del governo Allende e le ripercussioni anche nella storia politica del nostro Paese Jesi – Oggi lunedì 11 settembre, in occasione del ...Scontri con la polizia e incendi dolosi si sono verificati a Santiago del Cile durante una marcia per commemorare le vittime della dittatura militare di Augusto Pinochet, 50 anni dopo il colpo di Stat ...