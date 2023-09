(Di lunedì 11 settembre 2023) Una bambina di soli due, che era scomparsa di, è statainun unoa quasi 200 metri dasua. La piccola è stata portata in ospedale ma è ine sta lottando per la sua vita. La tragica storia è accaduta in Inghilterra, nell'Hampshire...

... attraversato questo confine, un corpo non puo piu andarsene edel tutto dalla nostra ... ma anche la leggerezza di Emma, unache corre in un campo in Svizzera , o quella di Angelina , un'...A Firenzeunadi 5 anni di cui si teme il peggio. Il contesto è un hotel abbandonato, occupato abusivamente da 150 stranieri perlopiù del Sudamerica. Quel luogo di degrado era già stato segnalato ...La vicenda salta fuori quandoDenise, perché Piera Maggio è costretta a rendere pubblico ... Processi e inchieste non sono riuscite a far luce sul rapimento di Denise Pipitone, lache ...

Scompare bimba di due anni, trovata in uno stagno vicino casa in gravi condizioni Today.it

Un Sos per salvare il cielo più stellato d'Italia, il meno inquinato dalle luci artificiali: è quello che si trova sopra Manciano (Grosseto) e che ora rischia di scomparire (ANSA) ...Ma ci sono prove di 15 donne incinte giustiziate o scomparse, e di altri 700 minori rimasti orfani a causa dell’uccisione o della scomparsa forzata dei loro genitori. Il titolare dell’Ufficio del ...