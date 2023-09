“Scippo” al Pd | Calenda su Schlein | “Si dirige verso sinistra radicale”

Leggi su notizie

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il leader di ‘Azione’, Carlo, è ritornato a parlare dello “” nei confronti del Pd: lo ha fatto in una intervista rilasciata al quotidiano “La Repubblica” Oramai nel mondo della politica, in particolar modo dal lato dell’opposizione, non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come protagoniste il partito ‘Azione‘ ed il ‘Partito Democratico‘. Ovvero del vero e proprio “” da parte di Carlonei confronti di Elly. Ricordiamo che 31 persone, tra amministratori enti dem in Liguria, hanno sposato il progetto presentato dall’ex candidato sindaco della Capitale. Carlo(Ansa Foto) Notizie.comNon si è trattato della prima volta visto che, già in passato, lo stesso era successo con Alessio D’Amato nel Lazio. ...