Sciopero generale Landini vuole scendere in piazza con la Schlein

Ebbene, quelloè terminato. Gli eventi hanno smesso di scioperare. E ci troviamo anzi di ... non solo per l'America ma per il mondo in. L'obiettivo dei terroristi era non solo di New ...... presso artisti e, più in, filiera creativa. Quello del cinema è stato il comparto a reagire in modo più spettacolare al fenomeno, con unofiume capace di compattare, per una volta, ...Alla vigilia del golpe, e mentre lodei camionisti blocca il Paese, l'iperinflazione e il calo del Pil attanagliano l'economia. La mattina dell'11 settembre 1973 ilAugusto Pinochet,...

Manovra, Landini: Non escludo sciopero generale Tiscali Notizie

Il sindacato CSLE, comparto Scuola, ha indetto per il prossimo 25 settembre una giornata di sciopero nazionale che riguarderà tutto il personale docente e ATA a tempo determinato ed indeterminato.Sciopero generale contro il governo e referendum contro il Jobs act. È un percorso tracciato quello che Maurizio Landini ha presentato alla Festa del Fatto, ospite del dibattito “Senza lavoro senza sa ...