(Di lunedì 11 settembre 2023) “Midiil Pd a. Non so se ho questa, e non so nemmeno se sia una, a dire il vero”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly, durante il discorso che ha chiuso la Festa dell’Unità nazionale che si è tenuta a Ravenna. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... che paventa il rischio di un Pd troppo radicale : 'Ogni tanto cidi aver spostato il partito a sinistra - è la risposta di- non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa '. E ...... che paventa il rischio di un Pd troppo radicale: "Ogni tanto cidi aver spostato il partito a sinistra - è la risposta di- non so se ho questa colpa e non so se sia una colpa". E ..."Ogni tanto cidi aver spostato il partito a sinistra, non so se ho questa colpa e non so ... Solo così torneremo a vincere", ha dichiarato. leggi anchesu Renzi: "Noi ...

Schlein: “Mi accusano di aver spostato il Pd a sinistra, ma non so se sia una colpa” Il Fatto Quotidiano

"Qualcuno ci accusa di avere spostato il partito a sinistra ... trovare una soluzione di pace attraverso un grande lavoro diplomatico. Restando a Bruxelles, Schlein ha espresso solidarietà al ...L'ala riformista del Partito democratico accusa la segretaria dem: "Deve interrogarsi sugli addii. Non si può guidare a colpi di maggioranza" ...