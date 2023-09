Schlein | “Il Pd è pronto a scendere in piazza per le nostre priorità”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 settembre 2023) “Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegno e partecipazione, il Pd èinper leper una grande mobilitazione nazionale. È il nostro tempo, riprendiamoci il nostro futuro”. È quanto ha detto la segretaria del Pd, Elly, alla Festa nazionale dell’Unità, a Ravenna, ricordando i temi per i quali si batte il partito: la sanità pubblica, il sostegno al reddito, il diritto alla casa.: “Dopo l’estate militante non ci riposeremo, ci attende un autunno di impegno e partecipazione” “Abbiamo bisogno di continuare ad avere il margine finanziario per investire – ha detto -, non si torni all’errore dell’austerità che tanto ha fatto male all’Italia e all’Europa, il governo faccia questa battaglia ...