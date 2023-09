Schlein chiama la piazza | discorso falso e artefatto Ecco come Giuseppe Conte le sta fregando la cadrega

...interagito con le questioni della difesa - nell'attualità vedansi le performances di Ellye ... La IFTS (International Flight Training School) - così si- è in poco tempo divenuta oggetto ...'Sanità e salari,il Pd alla piazza', si legge nel taglio alto. Nella stessa sezione risalta l'intervista al ministro Crosetto ('Per Vannacci un altro impiego nell'esercito'). In ......i "pentiti di Elly". Già infatti prima del suo discorso, il dissenso nei suoi confronti correva anzitutto nelle chat private di alcuni dem, eletti locali ma non solo, che ritengono che...

Schlein chiama il Pd in piazza: "Autunno di mobilitazione". E ai ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Ravenna ha arringato un popolo di sinistra avvampato dal sole e dalla disillusione, con la bocca impiastricciata di salsiccia e con il portafoglio svuotato dai ...Il senatore Pd parla a Repubblica del caso dei 31 esponenti dem che hanno lasciato il partito. Anche l'ex ministro Andrea Orlando si fa sentire: "Dietro ...