Schianto tra auto in diretta social ad Alatri | tre feriti | una mamma e i due figli

(Di lunedì 11 settembre 2023) Uno scontro tramobili ripreso inFacebook. Succede ad, in provincia di Frosinone. Si vede l’che sbanda e centra un’utilitaria che arriva dalla corsia opposta con a bordo una madre con due: la più piccola, una bimba, finisce in ospedale ma non è in pericolo di vita. Nel video si vede l’Audi che corre lanciata sulla provinciale Santa Cecilia, supera un furgone azzurro e poi una Ford blu: in sottofondo c’è il ritmo del rapper statunitense Chamillionare che suona la sua versione di Ridin’ dei Krayzie Bone. Pian piano accelera. All’improvviso c’è la curva a destra, l’Audi la prende in maniera larga, troppo larga: è sulla corsia opposta e dall’altro lato sta arrivando una Nissan Qashqai nera. Un secondo dopo lo schermo è coperto dagli air bag esplosi e la musica viene ...

L'anno scorso invece lo stople polemiche per via della mancata vaccinazione Covid. Il tennista ... morto nel 2020 in seguito allodell'elicottero su cui viaggiava assieme alla figlia. ...Si ricorderà poi il momento in cui è caduta la Torre Sud, lodi un quarto aereo, il volo ...ha annunciato che gli edifici statali terranno le bandiere a mezz'asta e che 16 monumenti -cui ...1' di lettura 10/09/2023 -mortaledue auto nel pomeriggio di domenica. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 20 lungo la strada provinciale orcianese, all'altezza di via Ponte Metauro,le frazioni di ...

Valle Agordina, schianto tra un'auto e una moto in località La Muda: feriti i due conducenti ilgazzettino.it

#Alatri, schianto frontale in diretta social nel pomeriggio tra un’Audi e una Nissan: rimasti feriti una madre e i suoi due bambini all’interno della Nissan. Per una piccola necessario l’elitrasporto ...Schianto in diretta Facebook in seguito alla folle corsa di un’Audi nel Frusinate. La vettura viaggiava sulla strada provinciale Santa Cecilia a forte velocità tra le case e la campagna in provincia ...