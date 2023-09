Schianto in diretta social | Positivo all' alcol test Come stanno madre e figlia

(Di lunedì 11 settembre 2023) Stava guidando inFacebook quando ha invaso l'altra carreggiata, andando a schiantarsi contro un'auto in direzione opposta. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica 10 settembre sulla strada provinciale Santa Cecilia a Tecchiena (frazione di Alatri), che collega il comune ciociaro e Frosinone. Il trentenne maghrebino - regolare in Italia - alla guida di un'Audi, ha colpito una Nissan con a bordo una donna e i suoi due figli. La bambina è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, ed è stata ricoverata all'ospedale Bambino Gesù. Il fratello è allo Spaziani di Frosinone mentre la mamma è ad Alatri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Alatri, che hanno sottoposto l'uomo ai controlli sull'assunzione die droghe. Secondo quanto riportato dal Messaggero, ildell'...

Raid armato nella notte al Parco Verde di Caivano - Correva e sorpassava filmando tutte le sue imprese in diretta su Facebook. Alla fine, la sua Audi è andata a scontrarsi con l'auto guidata da una donna con a bordo i suoi due figli piccoli che sono stati ricoverati in gravi condizioni ma non sono in pericolo di vita. Ieri sera è intervenuto anche Mauro Buschini che in un post ha scritto: 'Ancora un incidente, ancora un video in social che mostra per intero le folli dinamiche di un frontale ad altissima velocità.'

«Che ne stiamo parlando qui è una fortuna. Possiamo parlare di miracolo. Ho visto le due macchine poteva essere una tragedia. Irene sta peggio di tutti e tre ma fortunatamente non è in pericolo di vita.»