Schianto in diretta social | era positivo all' alcol test

È risultato positivo all'alcol test l'uomo che ieri pomeriggio al volante di un'Audi lanciata su una strada provinciale del Frusinate inFacebook ha invaso la corsia di marcia opposta schiantandosi contro una Nissan con a bordo una donna di 44 anni ed i suoi due figli di 7 e 5 anni. A disporre il test è stato il sostituto ...ROMA - In questa edizione: - Marocco, 2500 vittime e tanti ritardi nei soccorsi - Raid armato nella notte al Parco Verde di Caivano -inweb, grave bambina - Bruxelles taglie le previsioni di crescita Ue - Tar sospende decreto abbattimento orsa F36 - Ricomincia la scuola, si parte in 3 regioni - 11 Settembre, il ...Correva e sorpassava filmando tutte le sue imprese insu Facebook. Alla fine, la sua Audi è andata a scontrarsi con l'auto guidata da una donna con a bordo i suoi due figli piccoli che sono stati ricoverati in gravi condizioni ma non sono in ...

Alatri, incidente in diretta social: 3 feriti, grave una bimba. Le ultime notizie Adnkronos

E' risultato positivo all'alcol-test, il 30enne di nazionalità marocchina che ieri pomeriggio ha centrato con la sua automobile, una Nissan Qashqai con a ...ALATRI, 11 SET - È risultato positivo all'alcol test l'uomo che ieri pomeriggio al volante di un'Audi lanciata su una strada provinciale del Frusinate in diretta Facebook ha invaso la corsia di marcia ...