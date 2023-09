Schianto di Alatri | positivo all’alcoltest il marocchino che ha travolto mamma e figli

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 settembre 2023) È risultatoil conducente dell’Audi che si è schiantata domenica contro un’altra auto lungo la strada provinciale Santa Cecilia ad, in provincia di Frosinone. Nel violento impatto sono rimaste ferite le persone a bordo dell’altra vettura: sono una madre di 44 anni e i suoi duedi 7 e 5 anni. L’uomo stava filmando la sua “bravata”, era in diretta su Facebook. A disporre il test sul 29enne la procura. Che ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti.all’alcotest il pirata dellodiLoè stato ripreso con uno smartphone dal conducente che lo ha provocato e trasmesso in diretta video. La Procura della Repubblica di Frosinone, che indaga per lesioni ...