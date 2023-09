Schiacciato dal muletto contro una parete | morto Stefano Moletta

Leggi su europa.today

(Di lunedì 11 settembre 2023) Infortunio mortale sul lavoro nella notte tra l'8 e il 9 settembre in un pollificio di Ponte San Nicolò, comune in provincia di Padova. Pochi minuti dopo mezzanotte un dipendente dell'azienda del ramo trasporti,classe 1966 residente a Tombolo in via Ca' Matta, dopo essere sceso...