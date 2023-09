Scena di ordinaria follia | retromarcia in tangenziale | VIDEO virale

(Di lunedì 11 settembre 2023) Scene diquella che si è verificata nella giornata di ieri: un Suv ha effettuatoin. Ilè diventatoPoteva trasformarsi in una strage. Resta ancora da capire se si è trattato di una “bravata” (ma qui c’è poco da rendersene orgogliosi) oppure no. Quanto accaduto sulladi Napoli, nella giornata di ieri, è ai limiti dell’assurdo e del pericoloso. Anzi, limiti che sono stati nettamente superati. Unaai limiti del surreale e dell’incredibile. Protagonista (assolutamente in negativo) un uomo alla guida di un Suv che procede si nella giusta direzione, ma con il muso della vettura opposto rispetto alle altre e, soprattutto, in. Auto fa ...

Doveva essere una card diamministrazione quella di UFC 293, che si è tenuta nella notte italiana tra sabato 9 e domenica 10 settembre in quel di Sydney. E invece, il match principale tra Israel Adesanya e Sean ...di turno, sia della Procurache quella dei Minorenni, i quali hanno disposto che i 3 ... inseguito da alcuni clienti che avevano assistito alla. Gli agenti sono stati quindi informati ...Un colpo disolo parziale, visto che già il procuratore generale si era espresso per la ...per assodato che i tempi della giustizia sportiva non possono essere quelli della giustizia, è ...

UFC 293, and new: Strickland campione, Adesanya battuto. Clamoroso colpo di scena a Sydney Virgilio Sport

Come è andata UFC 293 a Sydney: spicca il colpo di scena con la vittoria del match e del titolo nei medi di Sean Strickland contro Israel Adesanya ...Una notte di non ordinaria follia, quella di giovedì, nella cittadina termale. Un inseguimento in piena regola andato in scena sulle strade telesine tra una vettura con a bordo 3 ...