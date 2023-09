Scarpe usate | perché comprarle | e perché non farlo secondo noi

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 11 settembre 2023) Per capi e borse il settore dell'usato va a gonfie vele, specie nelle ultime stagioni in cui la combo coscienza sostenibile più trend nostalgico ha generato un boom di vendite. Anche per quanto riguarda le. Ma c'è chi si fa remore a mettere quelle di altri. E voi siete #TeamSì o #teamNo per l'usato ai piedi?