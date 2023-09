Scandalo nel mondo del calcio | l’annuncio tanto atteso è ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 11 settembre 2023) Pochi istanti fa ildelè stato colpito daldi una notizia che ha scosso l’intero panorama europeo. I campionati disi sono fermati dopo appena un mese dal loro avvio, a causa della sosta per le nazionali che sono impegnate a giocarsi le gare di qualificazione alle prossime competizioni europee ed internazionali. L’Italia dovrà giocarsi il tutto per tutto contro l’Ucraina, dopo il passo falso di ieri ancora una volta contro la Macedonia del Nord, squadra che la condannò all’eliminazione dei Mondiali in Qatar. Nazionali che però si sono rivelate anche dannose per alcuni club italiani, come il Milan, che negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con degli infortuni pesanti. Dal ritiro francese, infatti, sono arrivati gli stop di Giroud, Theo Hernandez e Maignan, ...