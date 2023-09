Saraya | “Mi piacerebbe vedere dei Women’s Tag Team Championship in AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 11 settembre 2023) Durante All In, tenutosi a Londra sul finire di agosto,ha finalmente concluso il suo percorso: dopo anni passati a guardare le colleghe esibirsi sul quadrato, la wrestler britannica ha potuto finalmente godersi un momento speciale nel suo paese d’origine, vincendo per la prima volta l’AEWWorld. Il titolo appena conquistato, però, no le ha fatto dimenticare le sue colleghe e infattiha rilasciato dichiarazioni molto interessanti riguardo al futuro della divisione femminile AEW. La speranza Parlando aWrestling Talk, la neo-campionessa AEW ha espresso il desiderio dipresto dei titoli di coppia e trios per la divisione femminile in AEW:“Mimoltissimodei titoli trios o tag ...