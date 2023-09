(Di lunedì 11 settembre 2023) Dopo aver sottratto il denaro dalla cassa ha svaligiato anche il frigo. Il ristoratore: "Tre colpi in un mese, adesso basta"

Dopo aver sottratto il denaro dalla cassa ha svaligiato anche il frigo. Il ristoratore: "Tre colpi in un mese, adesso basta"Altro monumento che merita senz'altro una visita è la splendida Cattedrale diAssunta , la più importante cattedrale gotica del Piemonte, costruita tra il 1309 e il 1354, nonché la più ...Don Antonio Ascione nuovo parroco rettore del Santuario didelle Grazie e San Gennaro di Trecase . Domenica 10 settembre il primo incontro con i fedeli. 'Cari Amici, Pace e gioia nel Signore! Il Vescovo don Mimmo Battaglia mi ha designato come ...

Santa Maria Novella, ruba in un bar e poi 'fa colazione' LA NAZIONE

Hanno preso il via lunedì mattina i lavori nell’area mercatale di via Mola di Santa Maria possibili grazie ad un finanziamento regionale di 200mila euro che il Comune di Fondi si è aggiudicato grazie ...La scorsa notte nel Salento un incidente mortale è costato la vita di Rocco Elia, fruttivendolo 63enne originario di Tricase, in provincia di Lecce. Lo scontro sarebbe avvenuto sulla Strada Statale ...