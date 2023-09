Salvini lepenizzato | elezioni e trattative in Europa Gli scenari di Castellani

Leggi su formiche

(Di lunedì 11 settembre 2023) Il fronte europeo è sempre più caldo. I rapporti tra Roma e Bruxelles sono tesi. Dal caso Ita-Lufthansa, passando per la revisione del Patto di Stabilità e la mancata ratifica del Mes da parte dell’Italia. Il tutto, nella cornice dell’imminente scadenza elettorale di primavera. Il premier Giorgia Meloni vorrebbe maggiore attenzione per l’Italia. Gli attacchi, a partire dal vicepremier Matteo, fioccati verso il commissario europeo Paolo Gentiloni non hanno certamente contribuito a distendere i rapporti. “Siamo entrati in campagna elettorale evuole ricavarsi un suo spazio. In questa logica rientra anche l’invito di Le Pen a Pontida”. Lo dice a Formiche.net Lorenzo, politologo e docente di Storia delle istituzioni politiche alla Luiss., non è giustificabile solo con il clima da ...