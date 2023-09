Salvini | invito a Pontida chi vuole conoscere Le Pen è donna aperta

(Di lunedì 11 settembre 2023) caption id="attachment 345634" align="alignleft" width="300" Matteo/caption2023 "sarà bella partecipata e affollata, abbiamo numeri che non avevamo negli anni passati di partecipazione, presenze e pullman. Segniamo il percorso dei prossimi anni". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a margine della chiusura del progetto 'On the road' a Palazzo Pirelli, parlando dell'evento simbolo del Carroccio in agenda domenica 17 settembre."A livello nazionale abbiamo la tranquillità di essere certi che il governo durerà per tutti e 5 gli anni e quindi - ha chiosato - non ci saranno campagne elettorali, cambi di politica, di ministri e di governi: questo governo arriverà al 2027, c'è un'Europa da cambiare con il centrodestra unito". A chi gli chiedeva di Marine Le Pen, ospite atteso domenica,ha ...

Lega, Salvini: invito a Pontida chi vuole conoscere Le Pen. è donna ... Tiscali Notizie

